效力歐力士隊的旅日台將張奕結束14天的隔離後，昨天來到球團訓練基地展開自主訓練，不過首度訓練份量並不重，也因為有了去年受傷的經驗，會與訓練師討論，循序漸進增加強度。

張奕去年11月底返台，隔離期滿後去服了12天補充役，去年12月30日就飛抵日本，經過14天隔離後昨天正式展開訓練，而在隔離期間他也不忘訓練，維持肌力。

根據日媒報導，張奕首日只進行跑步、傳接球等輕量練習，他說：「如果不早點回來就不能練習了。」對於自己的狀態他坦言，「狀態......不是太好。」且考量去年肩膀、手肘傷勢，可能2周後就會進牛棚。

去年張奕在春訓期間受傷，導致未能趕上開季，直到8月球季中才復出，最後以2勝4敗作收，因此球團希望他以不受傷為主迎接開季，「現在體力部分沒問題，但如果按照這樣節奏投球，可能會像去年那樣受傷。且有了去年的經驗，學會保留力量，不要衝太快。」

張奕也被問到台灣防疫相關問題，除了勤洗手、戴口罩外，重點還是每個人都有防疫意識，「身為職業選手就要有所自覺，每個人都需要遵守規則。」

(中時 )