因應國際疫情嚴峻，防疫旅館規定「一人一戶」新制今日上路，新北市防疫防疫旅館緊急申請平台，從昨晚6點上線至今早9點，湧入107間的防疫處所預約申請；觀光局表示，今將再增加防疫旅館132間，總計新北市共有610間，包括集中檢疫所在內的防疫處所，優先提供新北市民及外島民眾所需。

此外觀光局表示，每天平均有4至5位返台民眾，是抵台後才在機場申請防疫旅館，也就是所謂的「機場派房」，新北市昨（14）全日在機場立即派房9間，提供返台民眾的需求，盼讓每一位新北巿民，安心而且安全的回家。

(中時 )