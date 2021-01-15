台大醫院婦產科醫師施景中昨發文指出，14日晚上捐血中心所供應的血量，若碰到產後大出血的病患，一個孕婦就會用完。（圖／擷取自施景中臉書）

大台北鬧血荒！台大醫院14日張貼公告要求「減少非緊急狀況的供血」，而台大醫院婦產科醫師施景中昨也發文指出，晚上捐血中心所供應的血量，若碰到產後大出血的病患，一個孕婦就會用完，因此呼籲民眾一起去捐血。

台大醫院婦產科醫師施景中昨晚在臉書發文表示，大台北地區又出現嚴重血荒！14日晚上捐血中心只能供應台大10單位的O型紅血球。若是碰到產後大出血的病患，有時一個孕婦就會用完這些應急的血品，更別說是車禍或是心血管外科的病患了。

施景中指出，醫院於14日就貼出公告，要求大家減少非緊急狀況的供血，由此可見，狀況是真的很嚴重，因為醫院一般很少會張貼這種公告。這是他所看到的第二次。

台灣血液基金會網站公布的「最新血液庫存量資訊」，四種血型的血量都很缺。（圖／翻攝自台灣血液基金會網站）

據台灣血液基金會網站公布的「最新血液庫存量資訊」，台北、新竹、台中、台南以及高雄等地，四種血型的血量都很缺。其中，台北市的A型、O型與AB型的血量更是急缺（庫存量4日以下）、B型血的庫存量也只有4至7日而已。

對此，施景中也在貼文呼籲大家捐血，醫師們只能透過各種內外科方式，來減少產婦大出血、需要輸血的機會，不過，希望民眾能幫忙去捐血，一個小小的善心舉動，也許就能拯救一個人、一個或是三個家庭（就孕婦來說）。

(中時新聞網)