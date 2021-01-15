諾基亞(Nokia)周四與谷歌雲端部門結盟，建立5G核心網路基礎設施，為商業客戶提供諸如智慧零售或自動化製造等服務。

其他科技巨擘例如微軟、亞馬遜的雲端部門，也試圖與電信供應商結盟，佈署5G基礎設施的開發，以爭奪新技術帶來的新業務商機。

諾基亞將提供5G專業知識，谷歌雲端部門將為新應用提供平台，未來協助客戶建立新服務的生態系。

谷歌雲端部門主管Phadke表示，今年底前，我們將看到這些事項的部分進入真實的場域。並補充指出，服務提供的時間表，將取決於電信商。

諾基亞另外也與電信商T-Mobile達成五年協議，擴大推動T-Mobile的5G網路建設；參與的網路設備商還包括愛立信(Ericsson)，總計價值數十億美元。

T-Mobile表示，該交易將使公司能進一步擴大5G涵蓋面積、容量和速度。T-Mobile計畫將載波聚合、5G語音、網路切片，和用戶的MIMO等功能引入到5G網路。

(時報資訊)