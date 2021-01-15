連5日走高並創30年新高的日經指數，15日早盤走弱。不過，台灣半導體龍頭台積電在公布有史以來，最好的一季獲利後，也激勵日本同業股價，同時抑制大盤跌勢。日經225指數早盤收28,639.05點，下跌59.21點，跌幅0.21%。東證股價指數早盤暫收1,863.81點，下跌9.47點，跌幅0.52%。

日經指數本周已上漲1.7％，因此本周周線有望連三紅。

三菱日聯摩根士丹利證券（Mitsubishi UFJ Morgan Stanley)表示，從前一日交易近尾聲時可以看出，投資人已經覺得短線過熱。不過，大盤走跌只是短期現象，因為從台積電驚人獲利來看，晶片需求還是很強勁的，這也足以支撐股市。14日，台積電公布有史以來最好一次的季獲利數字。同時，台積電也上修財測目標，並增加資本支出。美國費城半導體指數受到激勵，創下歷史新高。

日本晶片族群表現亮眼，東京威力科創(Tokyo Electron)上漲4.5％，愛德萬測試(Advantest)上漲4.25％，勝高(Sumco)上漲3.16％，瑞薩電子(Renesas Electronics)上漲1.46％。

佳能（Canon）大漲7.47%，是日經中漲幅最大的一檔股票，因公司調高財測，可望高出市場預估值的兩倍左右。

儘管公司高層表示，第一季營業利益比疫情爆發前更多，但成衣商迅銷集團（Fast Retailing）還是下跌3.17％，

汽車族群也走弱，跌2.34％的速霸陸（Subaru），成為缺料停產的最新一家車商。豐田汽車下跌1.72％，本田汽車也下跌2.62％。

(時報資訊)