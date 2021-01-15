Airbnb執行長：疫情已改變人們旅遊模式 12:022021/01/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 度假租屋網站Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）表示，受到疫情影響，一般人的旅遊模式將永久改變，不會再回復疫情前的情景，如今規模較小的城市反倒受歡迎，而人們也寧願花更多時間拜訪親朋好友。 切斯基認為，過去人們蜂湧至全球最富盛名的景點旅遊，這類的觀光客數量預料大幅減少，取而代之的是前往較小的社區，而且商業出差也明顯降溫。 他受訪時指出，「旅客不再渴望要去時代廣場，他們現在渴望的是去看看他們許久未見的好友與家人。」 台積電擴大投資 ADR漲近6％再登歷史新高 國人優先 陳隆慶帶君悅務實轉型 (工商 ) #全球 #人們 #Airbnb #執行長 #改變 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北爾電子 打造工業物聯網標準平台 04:102021/01/15 產業特刊 《國際產業》艾司摩爾CEO：美中將持續半導體對抗 10:342021/01/15 財經 《國際產業》雷諾承諾精實生產線 投入電動車技術 11:252021/01/15 財經 《國際產業》疫情撲朔迷離 韓綠皮書：經濟前景不明 10:342021/01/15 財經 大陸超前復甦 全球貨貿最大國 04:102021/01/15 兩岸新聞 疫情推升電商 去年營業額可望突破3,200億元 11:202021/01/15 財經 亞高收債ESG選秀 追收益首選 04:102021/01/15 投資理財 《商情》避險需求減弱 拖累紐約期金收跌 10:172021/01/15 財經 互貴興業 進軍歐美醫療科技 04:102021/01/15 產業財經 鏈接世界 品牌金舶獎徵的是你 04:102021/01/15 產業財經 臉書、推特市值蒸發逾500億美元 04:102021/01/15 全球財經 財經熱門新聞 台股為什麼牛氣衝天？ 謝金河爆製造投機大泡沫推手 - 財經 2國角力犧牲品？ 73艘澳煤炭船清關等半年 下場曝光 - 財經 爭奪澳在陸地盤 1國喊話：近100億噸鐵礦石待開採 - 財經 航運股史上最瘋狂 客戶怒：賣一櫃抵賺10年 大家一起慘 - 財經 印度人口將超陸 同樣崛起還是變貧困大國？日媒曝關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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