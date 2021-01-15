度假租屋網站Airbnb執行長切斯基（Brian Chesky）表示，受到疫情影響，一般人的旅遊模式將永久改變，不會再回復疫情前的情景，如今規模較小的城市反倒受歡迎，而人們也寧願花更多時間拜訪親朋好友。

切斯基認為，過去人們蜂湧至全球最富盛名的景點旅遊，這類的觀光客數量預料大幅減少，取而代之的是前往較小的社區，而且商業出差也明顯降溫。

他受訪時指出，「旅客不再渴望要去時代廣場，他們現在渴望的是去看看他們許久未見的好友與家人。」

(工商 )