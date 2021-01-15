美國總統當選人拜登今天公布約1.9兆美元（約新台幣53兆）振興經濟方案，他表示有必要大力投資以刺激經濟，並加速美國因應新型冠狀病毒疫情。

拜登的方案若獲國會通過，將是美國第三波因應疫情紓困與振興的注資。紐約時報指出，第一波是去年3月的2兆美元紓困包裹方案，第二波是去年12月國會通過的9000億美元紓困計畫；相較之下，當年為紓困2008 金融海嘯的「2009美國復甦暨再投資法」（American Recovery and Reinvestment Act of 2009），總共不過約8000億美元。

法新社報導，拜登所屬的民主黨在國會以些微多數掌控參眾兩院，他有機會通過這項可望成為美國第3個大規模抗疫紓困方案的計畫。

將出任新政府高層的拜登陣營人士指出，這項名為「美國救援計畫」（American Rescue Plan）鎖定3大目標，包括投入4150億美元加強因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情和疫苗接種；直接提供美國家庭更多救助金，合計約1兆美元；支援受疫情影響最大的小型企業與社區，總計約4400億美元。

路透社與紐約時報略舉內容重點如下：

● 個人補助方面，在12月那次紓困發放的600美元，再加碼1400美元，等於每人可領到2000美元。失業保險補助從現行每週300美元增至400美元，並延長實施到9月。

● 最低工資從每小時7.25美元提高到15美元。

● 提供1600億美元用於全國疫苗接種計畫、更快速採檢，以及擴增檢測實驗室等方面的支出；在偏遠地區設立社區施打中心；動員10萬名公衛工作人員計畫，以協助追蹤接觸史與推廣接種疫苗。

● 撥款150億美元，補助逾100萬個受創最嚴重的小型企業。

● 撥款170億美元供校園復課，當中約130億美元作為重啟校園，其餘協助大學校院處理遠距較學與其他疫情相關難題，盼讓拜登兌現就職百天內「幼兒園到8年級都能復課」的承諾。

● 加碼有薪假。拜登這次除打算擴大去年12月紓困案的有薪假覆蓋範圍，允許處理學校關閉或看護機構的照護人員享有14週的帶薪病假、家庭照顧假和與醫療相關的請假，另給符合資格者一筆1400美元的補助。

● 育兒雙親可獲財務補助。拜登計畫暫時擴大抵免稅收與退稅範圍。有13歲以下兒少的家庭，有一個小孩者可收到4000美元，2個以上者可收到8000美元。年收入不到12萬5000美元的家庭可全額稅務抵免。

但這僅是第一步動作，官員表示，拜登打算在20日宣誓就職後不久，向國會提出第2項「復甦」計畫，在全美染疫病例激增之際，以協助活化舉步維艱的經濟動能。

(中央社)