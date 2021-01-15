川普下台前，小米中彈！美國政府周四（14日）增列9家陸企投資黑名單，被認定這些公司與中國大陸軍方有關，禁止美國人投資，消息傳出後，小米今天在香港掛牌股價一度慘崩11.2%。

任期只剩下5天的川普在卸任美國總統倒數時刻，中美角力戰未歇，波及市場投資氛圍。美國國防部周四宣布，將小米、中微半導體設備、籮筐技術、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技、大新華航空、中譯語通科技、中國航空集團與中國商用飛機公司等9家陸企，列入涉嫌與大陸軍方有關的黑名單，禁止美國人投資。

美國國防部表示，這項制裁行動是依據1999財政年度國防授權法第1237條規定，列出解放軍擁有或控制的企業清單。在2020年6月首度編列，海康威視、中國電信、中國移動與中芯國際等大陸企業稍早都已被列入黑名單。

美國政府此前將這份清單上的企業家數增列至35家，在周四新增9家大陸企業後，這份名單已擴大到44家。

川普13日簽署一項新版國防部黑名單投資禁令，內容要求在今年11月11日前，美國投資人必須賣掉這些黑名單企業的股票。稍早華府官員提到，新的行政命令確保美國手握關鍵工具，避免美國投資人資助大陸軍事現代化。

(中時新聞網)