鳳山凌晨惡火，母抱女跳樓逃生，2大2小無生命跡象。(劉宥庭／高雄傳真)

高雄市鳳山區15日清晨發生嚴重火警，釀成一家4口3死、1歲女嬰獨活的悲劇，火勢發生時33歲武姓女子抱著一歲大站在三樓外牆，還不斷的對外大喊「救命」，現場警消及民眾焦急地勸她不要跳，但武女疑似受不了高溫，抱著女嬰急著要上鋁梯，卻不幸墜地，事後都無生命跡象。

目擊者描述當時情況表示，一發現冒煙就聽到她（武女）的呼救，聽聲音應該是一名越南籍婦人，呼救聲音夾雜中文與聽不懂的語言，手裡抱著一個小孩，消防隊一到馬上架梯子上去搶救，但因為2樓玻璃破碎，氧氣一灌進去，火勢瞬間燒很大，消防隊也上不去，可能過熱，那個婦人就墜落。

目擊者說，當時婦人還沒有爬到梯子上，因為梯子離她位置還有一公尺左右，她手又著抱小孩，結果不久過熱就墜樓，整個過程過只有3到5分鐘左右，「那位婦人是左手抱小孩，右手攀著鐵窗，攀在窗戶外面，最後應該是太燙才會掉下來，那時火都快衝到她的腰，她掉下來時，是背對著外面的。」

消防局表示，該棟透天民宅1樓開設精品店，起火點在2樓的房間內，不過客廳及廚房內大量的木造裝潢讓火勢一發不可收拾。

另據陳姓屋主表示，當時因事外出後，程姓母親（70歲）、武姓妻子（33歲）及10歲女兒、1歲女嬰都在家，15日清晨4點多火警傳出後，武女帶著女嬰在3樓的窗邊待救，在場警消見狀立即架梯緊急讓武女逃生，但吳女卻不慎踩空，抱著女嬰一起墜地，救護人員上前搶救時，2人皆已沒有呼吸心跳，送醫後，武女宣告不治，而女嬰還在加護病房與死神搏鬥中。

據了解，這個家庭中的10歲女兒，是陳男與前妻所生，2人離異後再娶武女為妻並生下1歲女嬰，昨晚陳男外出後，聽到朋友轉述急急忙忙跑回家，但一切都已來不及。

(中時新聞網)