看來「俠客」歐尼爾早就不滿「大鬍子」哈登很久了！歐尼爾15日公開抨擊哈登，「哈登說他竭盡全力了，但這種說法顯然是錯誤的，我掌握絕對機密證明自己觀點。他說想替球隊做更多，但你他X的做到什麼，你根本什麼都沒做到。」
「你想要火箭挖來霍華，火箭幫你找來了，卻沒辦法打出成績，你想要保羅，火箭幫你找來了，你想要射手群，你想要韋斯布魯克，」歐尼爾在《TNT》節目中表示，「火箭滿足了你一切要求，結果全都無法奏效，這到底是誰的問題？」
歐尼爾更是痛批哈登說自己本季已經竭盡全力的「謊言」，「我想說的是，你根本沒有竭盡全力，看看你前幾場表現吧，不管是投籃或三分命中率，以及你的失誤次數。當你需要站出來的時候，拿到頂薪的你必須做到，然而你卻沒有做到。」
「我知道很多休士頓球迷都對哈登的離開感到開心，現在他有了自己的超級強隊，最好今年就能奪冠，沒有奪冠就算失敗！」歐尼爾最後更嘲諷了籃網的未來，看來他根本不認為籃網本季會有奪冠希望，看來今後他也會鎖定哈登每場表現了。
(中時 )
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