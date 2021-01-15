彰化濱海路死亡車禍，機車和大貨車對撞，騎機車79歲婦人不治身亡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化濱海路死亡車禍，機車和大貨車對撞，騎機車79歲婦人不治身亡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣濱海路新開通後，一度發生大型車競速，險象環生，一度還被封為超車大道，警方限速、加強取締，14日上午7點發生首件死亡車禍，79歲老婦人騎機車和大貨車在路口對撞，機車倒地，老婦人頭部重撞地面，當場沒有呼吸、心跳，緊急送彰濱秀傳醫院急救，不治身亡。

和美警分局表示，車禍發生在濱海路與工五路的路口，當時清晨6點多，79歲李姓婦人騎機車行經工五路，正準備路口左轉進入濱海路，和40歲林姓男子駕駛大貨車，撞個正著，大貨車由北往南方向行駛，這起對撞，大貨車車頭受損，機車側車身受損，婦人頭部落地，不幸當場死亡。

警方初步了解，工五路是單行道，只能從濱海路「進入」工五路，婦人卻是從工五路要「轉出」濱海路，車禍肇事原因和責任歸屬還待進一步釐清。

彰化縣濱海路在2019年底開通，投入1億多元，為了解決全興工業區嚴重塞車問題，拓寬10米大道，限速50公里，濱海路連接全興工業區的工一路與工五路則採取單向行駛，工一路、工五路採「一出」、「一進」的單向通車。新闢道路，平坦寬敞，也是興工業區通往台中港的快道，一度車禍頻繁

，警方大執法、裝設測速照相後，減換車禍發生率，卻不幸今天發生首次死亡車禍。

(中時 )