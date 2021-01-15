苗栗市自治路62巷1棟公寓15日上午9時許發生火警，消防局獲報出動苗栗、頭屋消防分隊9車、19名消防人員前往搶救，第一救災救護大隊指出，現場為6層樓頂樓加蓋建物，起火地點位於3樓住戶的客廳，因濃煙竄出，消防人員先架梯協助3樓住戶脫困，火勢很快熄滅，無人員傷亡。

苗栗市自治路1棟公寓15日上午9時37分傳出火警，消防人員到達現場發現，公寓大門深鎖，只見濃煙不見火勢，緊急通報請來警察及里長協助破門搶救，消防局指出，現場為5＋1樓公寓為頂樓加蓋的RC建物，起火位於3樓住戶家中的客廳長沙發處，燃燒面積約10平方公尺，火勢約花費10分鐘撲滅。

苗栗市1處公寓發生火警，起火點在3樓住戶的客廳，消防人員緊急破門布水線打火，並架梯協助住在3樓的婦人逃生。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市1處公寓發生火警，起火點在3樓住戶的客廳，消防人員緊急破門布水線打火，並架梯協助住在3樓的婦人逃生。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗市1處公寓發生火警，起火點在3樓住戶的客廳，消防人員緊急破門布水線打火，並架梯協助住在3樓的婦人逃生。（苗栗縣消防局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗消防分隊表示，起火當時，幸好公寓住戶門都沒開，濃煙並未竄進樓梯間，公寓其他住戶得知火警均自行疏散，約有5、6人緊急逃生，消防人員為了協助住在3樓的1名住戶逃生，趕緊架梯由人員爬上3樓引導年約60歲湛姓婦人沿梯子爬下樓，這起火警無人員傷亡。

湛姓婦人表示，沙發起火當時她人在屋內，自己也不清楚為何長沙發會突然燃燒，嚇了她一大跳。消防人員打火時，在沙發後方發現延長線，不排除是電線走火，但確切起火原因正由火調人員進屋內調查中。

(中時 )