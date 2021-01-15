高通今(15)日最新宣布，旗下子公司高通技術公司已簽定確認協議將以約14億美元的價格(未計入周轉資金和其他調整)收購NUVIA，本交易尚待主管機關依據修正後的1976年《哈特-斯科特-羅迪尼反托拉斯改進法》(HSR法)核准，並需符合一般交易完成條件。高通總裁暨繼任執行長Cristiano Amon表示，5G、運算和行動通訊架構的整合，以及行動通訊技術擴展至其他行業都是高通的重要機會。NUVIA團隊是業界證實的創新者，如同高通，在領先技術和產品方面擁有成熟的經驗，本次NUVIA能加入高通的團隊，高通已經做好準備，將為運算平台帶來全新的定義，推動產業生態系合作夥伴的創新，為5G時代帶來全新的產品和體驗。

5G正在進一步加速整合行動通訊和運算技術，高通盼透過收購NUVIA，可以在CPU效能和功效方面大幅進展，以實現新一代5G運算的需求。

NUVIA擁有業經證實的世界級CPU和技術設計團隊，在高效能處理器、系統單晶片(SoC)，以及運算密集型和電源管理方面的應用裝置，都擁有領先業界的專業技術。NUVIA CPU結合高通技術公司領先業界的行動繪圖處理器(GPU)、AI引擎、DSP和專用多媒體加速器，將進一步擴展高通Snapdragon平台的領導地位，將Snapdragon定位為未來連網運算平台的首選。

NUVIA CPU預計將會整合在高通技術公司廣泛的產品組合中，支援旗艦級智慧型手機、新一代的筆記型電腦和數位駕駛艙，以及先進駕駛輔助系統、擴展現實和連網解決方案的基礎建設。

本次交易條件包括NUVIA創辦人Gerard Williams III、Manu Gulati和John Bruno及其員工將加入高通公司。

(時報資訊)