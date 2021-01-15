泰金-KY(6629)2020年在美系新客戶訂單品項持續增加，以及產品組合優化，產能利用率持續提升與原物料成本下滑等因素，本業獲利可望持續成長，法人預期，稅後盈餘年增率有機會落在7成左右，EPS將有機會挑戰6.5元以上。

展望2021年首季，因工作天數減少因素，泰金首季營收將呈現季減的情形，但年增將在25%以上。若以2021年全年度來看，下游客戶訂單維持產能滿載水準，加上新增兩客戶貢獻，法人認為，泰金整體獲利將持續成長。

泰金主要以鋁合金與鋅合金材質五金鑄件製造與銷售，以先前每季出貨量觀察，鋅合金在550~750噸間，鋁合金在200~300噸間，原料庫存維持在1~1.5個月。

泰金為在泰國家飾鑄件領導製造商，主要產品為家飾外觀件及功能件製造，擁有精準的模具開發及製造能力，能生產多樣型態的家飾配件，並將家飾鑄件融入時尚品味，提升至更高層次，加上累積多年嫻熟壓鑄成型及表面處理能力，在材料組合及運用上彈性多變，高度客製化能力獲得歐美家飾品牌大廠肯定，深受IKEA、MOEN及AMEROCK等一線大廠青睞。

泰金主要客戶包括IKEA、Amerock、Kirsch、MOEN、Resources、Liberty、HOME DEPOT、Hunter Douglas、MERINO GROUP、Multimeda、LEVOLOR、Walmart等。

(時報資訊)