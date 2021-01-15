國家衛生研究院15日宣布，將攜手行動基因生技(ACT Genomics)、台灣諾華(Novartis Taiwan)、輝瑞大藥廠(Pfizer Taiwan)，投入為期四年的「癌症基因變異檢測與精準用藥研發」，盼嘉惠癌友並建立醫療基因大數據資料庫，提升我國癌症精準醫療之整體發展。

國衛院15日正式與3家業者簽署「精準醫療合作聯盟協議書」，開創了公私合作聯盟(public-private partnership)的模式，由政府及醫研界鏈結產業共同投入資源，促進優質臨床的試驗合作整合平台。

國衛院指出，這項計畫架構在政府「健康大數據永續平台」之下，於2020年5月由衛福部公告徵求產業界參與精準醫療研究合作計畫。合作模式主要針對台灣重要癌症（例如肺癌、乳癌等），由產業界提出基因檢測相關計畫，或開發基因變異(突變)之標靶用藥新適應症之臨床試驗，或建立實證世界證據的研究案例，並在計畫中提出產官學研合作之發展途徑。

國衛院說，第一階段由「行動基因生技」提出的基因檢測計畫，以及「台灣諾華」與「輝瑞大藥廠」分別提出的肺癌基因檢測分析應用計畫，率先通過專家小組及監督委員會審查，由國衛院與三家公司簽訂協議書，成立合作聯盟，積極推動。

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