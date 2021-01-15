在風水學當中，住宅周圍環境風水好壞，直接影響著我們的日常生活。不同的風水環境必然產生不同的運勢。買房，對很多人來說都是攸關大筆金額負擔的人生大事，因此風水命理老師陳哲毅建議，購屋前千萬仔細看清楚外部環境，有一些「禁忌宅」最好能避就避，再便宜也不要買。如果懂得先過濾掉一些外部風水不好的房子，再來考慮內部風水格局，住起來也比較安心。但如果現在居住的房子已經犯了風水大忌，陳哲毅老師也教大家幾招化解之道。

▍禁忌宅一：住家附近有捷運高架，易有血光意外

很多地方因為鄰近捷運的方便性，助長捷運房，房價節節高升，但在考慮方便之餘，買房時風水問題也要多加考量。陳哲毅老師指出，住家前面有捷運高架，磁場流動不穩定，容易有血光意外跟破財耗損的問題，前途也容易受阻。

住家面對捷運高架，要小心反弓煞，即大弧度彎曲的突出面。（示意圖／shutterstock）

化解方法：陳哲毅老師建議，如果一定希望能夠買到靠近捷運的房子，最好房子是在捷運高架橋大弧彎的內部，風水學上稱為「腰帶水」，如果房子在捷運大弧彎的外部(稱為反弓水)，情況會比較嚴重，能搬就搬，不能搬的話，可以先用風水化煞物，例如八卦鏡、石敢當、山海鎮等先暫時減輕煞氣。

▍禁忌宅二：住家附近有道路高架，家中不得安寧

陳哲毅老師說，這跟住家面對捷運高架差不多的意思，如果面對的道路高架跟住家平行，雖也有煞氣但影響比較小，最怕就是反弓煞(又稱鐮刀煞，就是住家面對高架道路大弧型的突起面)，容易有意外血光跟開刀手術，導致健康逐漸衰退，家中也不得安寧，人際關係也會變糟。陳哲毅老師強調，最嚴重的會是高架橋剛好對到的那一層樓。

化解方法：如果現在家中就是這種狀況，陳哲毅老師建議陽台加種盆栽化煞，並懸掛開光加持過的八卦鏡、山海鏡、五帝錢等風水化煞物。

住家面對道路高架橋，易有鐮刀煞，家中容易不安寧。（示意圖／shutterstock）

▍禁忌宅三：無尾巷，難出頭天

有些人找房子喜歡找僻靜的巷弄內，認為比較單純又安靜，但陳哲毅老師表示，無尾巷就是死巷，氣流無法流通，死氣會在這裏盤旋迴盪，不能算是好磁場，越靠近巷子裡面所聚集的陰氣越重，對家運會產生影響，譬如生育困難、人丁凋零、小孩無法出人頭地發展受限、大人事業工作不順老是遇到阻礙、難以突破瓶頸，所以不是一個好的選項。

化解方法：建議唯有把無尾巷打通，氣流才會流通。若無法打通，只好安放風水化煞物，補強家宅運勢。

▍禁忌宅四：住家能看到墓地，事業財運皆不佳

很多人看房子時，對於內部格局已經很滿意，唯獨對於窗戶看出去會看到「夜總會」感到猶豫，到底住家看到墳墓會不會有不好的影響？陳哲毅老師指出，山坡地有墳墓通常會聚集陰氣、煞氣，體質敏感的人若住在這裡，很容易有靈異感應，產生緊張、焦慮、失眠、多夢的現象。當個人健康狀況不佳，就會間接連帶影響人際關係、感情婚姻、事業工作跟投資理財也都會變得不順遂。

化解方法：陳哲毅老師表示，若已經買到這樣的房子，建議看得到墳墓那邊的窗戶就少開，並且在家安置神位跟風水化煞物，可以穩定對禁忌宅的焦慮，並且提升家運。

▍禁忌宅五： 光線被廣告看板擋住，家運衰落兼破財

陳哲毅老師強調，住家光線被廣告看板擋住，屋內變昏暗，陽氣就會減弱、相對的陰氣增加，嚴重者家裡會變得陰暗潮濕、發霉長菌，家運當然就會跟著衰退，屋主健康也會受影響、事業無法開展、人際關係變差，還容易破財，屋主也會變得越來越保守、退縮、欠缺積極魄力，不敢對外開闊。對年輕人來說，是很不利的格局。

化解方法：若已經住在裡面，障礙物又無法清除的話，陳哲毅老師建議要加強燈光，或擺設風水化煞物，才有鎮宅轉運的效果。

▍禁忌宅六：住家對面是宮廟神壇，對未婚者不利

住家附近有神壇宮廟的話，住家磁場介於陰陽之間會比較雜亂，如果太靠近，容易犯孤陰煞、孤陽煞，對未婚男女有很大影響。陳哲毅老師說，尤其住家正對廟宇大門或是屋角、壁刀等，更有沖煞的問題。

化解方法：陳哲毅老師建議，住家若離宮廟神壇很近，可以安置風水化煞物、安神位或求個平安符帶在身上有助改善。

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(中時新聞網)