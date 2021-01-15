全球第四大壓縮機廠瑞智精密，近期在德國法蘭克福中歐國際交易所，陸續賣出山東海爾D股總計5,210,517股，交易金額新台幣3.19億元，處分利益1.23億元。瑞智表示，瑞智2018年董事會通過購入海爾D股，避免股價波動影響瑞智獲利，將這筆投資帳列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，只增加現金流入，提高公司淨值，不會認列處分利益。

瑞智公布，瑞智1月6日～13日賣出Qingdao Haier Co.,Ltd.(山東海爾)-D股5,210,517股，每股平均價格新台幣61.31元，交易金額3.19億餘元，處分利益近1.24億元。

瑞智主管表示，瑞智是大陸山東海爾家電是長期供應商，2018年海爾要在德國法蘭克福中歐國際交易所掛牌上市，尋求瑞智為其基石投資者，瑞智加深雙方戰略合作意義、幫助海爾D股上市籌資順利，瑞智2018年10月董事會通過斥資2千萬歐元購入海爾D股，持股7％多。

瑞智指出，近期海爾D股股票股價表現亮眼，瑞智為充實營運資金及降低自身財務風險，出售持股近2％，持有海爾D股股比例降至5.11％。雖然這次出售股票獲利近新台幣1.24億元，但因當初投資帳列「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，只會增加現金流入，提高公司淨值，不會如外界預期在損益表認列處分利益。

(工商 )