美國國防部今天表示，極右翼和白人至上主義的極端分子正積極招募美軍事人員，且在過去一年獲得更多的認同。

在支持美國總統川普的強硬派人士闖入國會一週後，美國國防部表示，他們將對美軍發起一項極端主義程度的調查。

一名拒絕透露姓名的國防部高階官員告訴記者，過去一年裡，曾參與極右翼活動的美軍增加，儘管他也指出，幅度大致上與社會類似的成長相去不遠。

那名官員告訴記者：「我們知道有些團體積極地試圖招募我們的軍事人員參與他們的活動，或鼓勵他們的成員加入美軍，以獲取戰技和體驗我們的軍力。」

「我們發現到，這些戰技是那些團體所看重的，這不僅是他們實際能獲得的能力，也讓他們在心理上更能合理化他們的作為。」

軍方注意到這個問題已經一段時間了。

上週有部分支持川普的抗議人士以暴力方式闖入國會大廈，其中包括正在服役或已退役軍方人員，或是警察，這已凸顯這樣的情況。

一名在北卡羅來納州的美軍上尉心戰專家，就號召了100人參加示威活動。

她已辭去軍職。

在國防部長辦公室負責情報和執法的雷德（Garry Reid）說：「我們在國防部正盡一切所能，設法消除極端主義。」

雷德說：「國防部政策明確禁止軍方人員積極倡導（白人）至上主義，極端主義，或犯罪集團指導的意識形態或行動。」

(中央社)