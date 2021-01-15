日本廣島市疫情延燒，廣島縣政府為阻止疫情擴散，將以廣島市民等為主要對象，實施大規模病毒採檢，整個廣島縣最多將篩檢約80萬人，規模在日本來說實屬罕見。

日本放送協會（NHK）報導，廣島市目前每10萬人口新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例數，已超過感染狀況最嚴重的第4階段指標，日本政府正進行最後協調，將給予廣島市和「緊急事態宣言」對象地區相同的財政協助。

為了封鎖疫情，廣島縣政府將讓無症狀的民眾也接受採檢，在廣島市實施大規模篩檢。對象除了當地居民約60萬人，還有在當地工作的約20萬人，總計將有約80 萬人受檢，費用將由官方負擔。

廣島縣希望盡快實施大規模篩檢，正在研究具體檢測方式。

這種大規模篩檢在日本來說相當罕見，廣島縣知事湯崎英彥昨天在記者會上說，雖然是否接受篩檢是個人意願，並非強制，但為了防止疫情擴散，還是希望大家能配合積極受檢。

專精公共衛生學的日本國際醫療福祉大學教授和田耕治說，雖然應該以有症狀患者為優先篩檢對象，但如果要擴大到讓無症狀民眾受檢，必須要有向民眾仔細說明及確保陽性患者病床或療養地點等配套措施。

產經新聞報導，負責日本防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔14日說，「緊急事態宣言」不會擴及日本全境，但面對疫情擴大的廣島市，將視為比照「緊急事態宣言」採取措施的地區。

(中央社)