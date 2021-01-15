前中油董事長、前南科管理局長、南台科大校長戴謙傳出被延攬進入台南市政府，盛傳農曆年後將接任「高層」職務，倚重他過去把甘蔗田變南科國際科學園區的資歷，輔佐黃偉哲治理市政；黃偉哲表示，現在還沒想那麼多，距離過年還有1個多月，不管高層、中層、基層人事作業都還在研議中，戴謙說雖有傳聞，但希望外界勿揣測。

台南市政府小內閣人事異動傳聞不斷，近日傳出戴謙將入府接下高層職務，黃偉哲今天並未證實傳言，他說，市政建設持續進展，市府團隊表現可圈可點，小內閣人事異動只是外界揣測，而且，距所謂的農曆春節過年還有1個月時間，有什麼變化都很難講。

戴謙過去是南科管理局長、南台科大校長、前國科會副主委、前中油董事長，有「養鴨博士」之稱，目前擔任崑山中學校長。面對人事傳言，他只低調說，希望外界勿多加揣測，但有機會為市政貢獻、為鄉親服務，不會推辭。

(中時 )