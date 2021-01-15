新冠肺炎疫情肆虐全球，香港疫情持續升溫，確診病例高達9386例，累計死亡病例達161例，不僅嚴重衝擊香港景氣，如今就連演藝圈也難以倖免，在娛樂產業寒冬影響之下，就有資深香港娛樂記者爆料，已經有多達600多位明星陷入失業危機，還有部分人得靠領救濟金維持生活。

根據《網易娛樂》報導，有名資深娛樂記者透露，香港受到新冠肺炎疫情衝擊下，許多藝人演藝工作紛紛停擺，據悉目前多達600多位藝人失業，有些在接不到工作的情況下，一直處於零收入的狀態，只能靠領救濟金維持生計，外傳古天樂擔任香港演藝協會會長期間，從去年4月發起「香港電影工作者疫境支援計畫」，為香港演員們籌募援助資金，只要受到疫情波及的藝人，每位都能領到33600元台幣救濟金，慘澹狀況令人不勝唏噓。

此外近期有一張TVB明星收入清單在網路上瘋傳，只見就連Ａ咖等級的佘詩曼，即便出席剪綵活動，費用也被砍到只剩下2萬港幣，其他叫不出名跑龍套的三線演員，工資更是少的可憐，平均居然連500元都不到，只能靠領救濟金維持基本開銷，讓網友感嘆連洗碗工都還賺的比較多。

雖然古天樂的善舉讓許多藝人感謝不已，但事隔9個多月，香港疫情不僅未獲控制反而持續升溫，看來藝人想要改善經濟狀況，恢復以往輝煌光景。並非短期內所能好轉的事。

(中時新聞網)