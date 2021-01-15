43歲名媛孫瑩瑩和小6歲的軍火商之子李仕凡結婚6年，期間屢屢傳出婚變，然而她始終力挺對方，15日她卻無預警宣布離婚，而過去李仕凡就曾因為出軌，讓夫妻倆之間整整3年都沒有性生活，潑辣的小三Joanna身分也遭起底，還曾爆料過男星阮經天性器和性癖好。

孫瑩瑩今日在IG發文宣布恢單，「2021，我單身了，謝謝在我生命中出現過的人，我會勇敢的面對未來，新的一年，新的開始，祝福我。」丟下震撼彈，然而事實上，孫瑩瑩跟李仕凡夫妻倆長期分隔在台灣、美國兩地，儘管孫瑩瑩時常會發照曬恩愛，但早被質疑兩人是假面夫妻。

當時Joanna曾狠嗆孫瑩瑩是「孫阿姨」，爆料李仕凡在台灣和海外都玩得很開，手機還被老婆孫瑩瑩定位，李仕凡也索性再辦了一支狂歡用的新手機，且孫瑩瑩只要一不開心就會打罵李仕凡，甚至還拿剪刀追殺過對方，字裡行間將孫瑩瑩塑造成恐怖情人，更提到李仕凡和孫瑩瑩已經有3年無性生活。

不僅如此，Joanna還曾揭露自己介入阮經天和許瑋甯的關係，透露阮經天「性欲強、性技佳、size普通、喜歡口爆」，甚至形容對方是「性欲高漲的種馬」，讓人看傻了眼。

(中時新聞網)