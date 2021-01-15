看好5G市場換機潛力，台灣三星電子今日宣布Galaxy S21 5G旗艦機系列1月29日起正式在台上市，直攻非蘋陣營旗艦銷售冠軍。台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，預估Galaxy S21 5G旗艦系列銷售量較前代成長2成，並期望今年整體5G產品銷售佔比達到85％水準。

台灣三星預估，最高階的Galaxy S21 5G Ultra銷售占比約為3成、大螢幕的Galaxy S21＋ 5G為銷售主力，約占5成，至於Galaxy S21 5G則有2成。

S系列為三星上半年旗艦年度新機，向來發表時間落在2月中旬，今年罕見地將發表時程提前1個多月。陳啟蒙表示，倒沒有特別要提前，一切水到渠成，三星創新的速度未曾放緩，也加快創新的腳步，並提早於此刻將成果呈現於消費者眼前。

價格方面，三星S21 5G此次將入手門檻降至2萬5900元，一改過往對於5G旗艦機款「貴」的刻板印象。陳啟蒙也說，隨著5G愈來愈成熟，相關的零件供應也愈來愈成熟，本來就會因應市場狀況調整，也有信心這樣的調整會「有感」。

至於陸製品牌手機退潮後，誰能夠填補所遺留下的空缺，陳啟蒙認為，三星機款涵蓋各個價格帶，尤其在高階旗艦機款，並非完全價格說了算，相信以三星長久的努力，在這塊市場尚無對手。

Galaxy S21 5G旗艦系列亦搭載更進化的專業級攝影功能，無論是全鏡頭4K 60fps高畫質錄影、直播錄影模式、最佳導演及透過5x AI運算的一鍵拍錄2.0，均能使消費者輕鬆成為專業級影像玩家，在社群媒體上展現更精彩的生活樣貌。

Galaxy S21 5G旗艦系列配備當今絕佳的智慧型手機相機，先進的四鏡頭以卓越的超高倍變焦2.0與人像棚拍模式、超明亮夜拍。雙鏡光學變焦系統，AI輔助輕鬆捕捉遠距美景：Galaxy S21 Ultra首次搭載雙鏡變焦系統，3X與10X交互運作，並加入AI防手震變焦功能（Zoom Lock），任一遠方美景或細節通通不放過。

(中時 )