為了撿釣具賠一條命 男跌落九孔池無生命跡象 12:322021/01/15 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 70多歲男子疑撿拾掉落物，失足跌落九孔池。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 男子救起時已無生命跡象，緊急送醫急救。（王揚傑翻攝） 今（15）日上午11時許，新北市貢寮區龍洞1名70多歲男子疑為撿拾掉落物品，不慎跌落九孔池，民眾發現向119報案，救難人員趕抵將男子救起，但該男疑失溫無生命跡象，急送澳底保健站，目前正在急救。 警方清查該名男子身分為72歲張姓男子，應不是當地人，據初步了解，張男疑因釣具掉落海中，為撿拾釣具落水，目前已在調查確實原因及聯絡家屬到場。 花蓮又一樁 天冷心痛警倒地急救 天冷55人猝死 警追賊百米休克亡 (中時 ) #九孔池 #釣具 #男子 #跌落 #急救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑不敵霸王寒流 39歲男心肌梗塞猝死 12:352021/01/14 社會 女被撿髮恐怖男夜夜入夢 師父驚揭真相：遭下情降會死 21:452021/01/11 社會 疑電線走火電視爆炸 基隆民宅大火 1男受困救出身亡 18:382021/01/13 社會 南市自小客疑闖紅燈 撞傷女騎士肇逃 18:582021/01/12 社會 新竹男工地墜電梯井轉加護病房 肇因待釐清 13:092021/01/09 社會 恐怖3連撞 台中男騎士自摔後遭3車撞輾慘死 09:492021/01/11 社會 為躲酒測逆向上國道 男危險駕駛遭判6月 17:342021/01/14 社會 華梵大學2女騎車自摔 跌落4米邊坡幸輕傷 19:152021/01/13 社會 女遭性侵後兩度尋短 2男狡辯稱斷片遭重判 10:202021/01/10 社會 金裕貞變身女打仔 池昌旭用腳試地滑暖炸 16:272021/01/10 娛樂 玉米5個月內遭逢旱災、寒災 農民訴根本是二次傷害 18:042021/01/13 寶島 社會熱門新聞 第一次玩股票就慘賠6位數 男大生泣：今年不知怎麼過 - 社會 張大千名畫失竊29年突現拍賣會 老政治犯賣1.3億涉洗錢起訴 - 社會 健美男運動遭同性猥褻 一怒連揮10拳當場打死他 - 社會 新北騎士疑因超車自摔 慘死公車輪下 - 社會 館長譙吳宗憲：屁都不如 遭告求償百萬開庭失蹤 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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