男子救起時已無生命跡象，緊急送醫急救。（王揚傑翻攝）

今（15）日上午11時許，新北市貢寮區龍洞1名70多歲男子疑為撿拾掉落物品，不慎跌落九孔池，民眾發現向119報案，救難人員趕抵將男子救起，但該男疑失溫無生命跡象，急送澳底保健站，目前正在急救。

警方清查該名男子身分為72歲張姓男子，應不是當地人，據初步了解，張男疑因釣具掉落海中，為撿拾釣具落水，目前已在調查確實原因及聯絡家屬到場。

(中時 )