美國駐聯合國大使柯拉芙特，因故取消來台計畫，雖不能親自見面，但總統蔡英文14日仍與柯拉芙特視訊對談，並表達台灣加入聯合國的意願，不過，資深媒體人黃暐瀚卻表示，蔡英文稱要加入聯合國，到底是什麼意思？這有3種不同解讀。

對於柯拉芙特和蔡英文的會談，黃暐瀚今（15日）在臉書發文表示，蔡英文對柯拉芙特表達，台灣願意參與國際社會的立場，並希望美國繼續給予台灣支持，其中最關鍵的一句，蔡英文說要「推動台灣加入聯合國」！到底是什麼意思？對此，黃暐瀚3種解讀如下：

1 如果是「重返」，那只能是「中華民國」重返聯合國。台灣、台灣國、台灣共和國，都不曾是聯合國的會員國，既不曾存在，也就沒有「重返」的問題。

2 如果是「加入」，那得先確認，是「中華民國」重新申請加入？還是「台灣」或「台灣共和國」申請加入，這是一個新提案，美國也許支持，但大陸勢必反對，外部的困難姑且不論，內部的共識得先取得。若台灣要用「台灣國」申請加入聯合國，必須得先修憲，將「中華民國」改名為「台灣國」。

3 如果是「參與」，那就是「先求實、再求名」。過去馬英九執政時期，用「中華台北」務實參與WHA 世界衛生組織，參與ICAO國際民航組織，就是「務實參與」，過去美中不反對，台灣可以參與，現在美國支持，但大陸反對，難度相對提高。

黃暐瀚最後表示，然而，到底總統是想要「加入」聯合國？還是「參與」聯合國？卻有不同的解讀。

(中時新聞網)