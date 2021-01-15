儘管新冠肺炎疫情導致營收崩跌64%，以及公司11年以來首度出現全年虧損，但達美航空（Delta Air Lines）執行長Ed Bastian表示，他看好2021年將是「復甦之年」，受此激勵，周四達美航空股價上漲2.5%，帶動道瓊運輸股指數走高，標普1500航空股指數亦大漲3.4%。

Bastian表示：「我們不認為在夏季以前，旅行狀況會回到以前水準，但這會是顯著的改善，足以在下半年驅動我們的獲利能力」。

達美航空預期第一季營收較去年同期下滑60%～65%，其排定的航運量能將減少35%。由於至少在3月30日之前仍將繼續空出中間座位，因此達美航空預期出售的實際量能將下滑約55%。

Bastian表示，當航空旅行的需求隨著信心回升，這將是一個我們開始出售那些中間座位的指標。他並表示，商務旅行可望在今 年下半年有所回升，但在一段時間內都將保持溫吞。

受旅行禁令重創的國際旅行要復甦至少還需要再一年時間，Bastian表示，達美航空第一季每天都持續消耗掉1000萬～1500萬美元。

該航空公司則表示，雖然去年第四季平均每天虧損1200萬美元，但今年春季仍有望不必繼續燒錢。

達美航空是美國第一家公布2020年業績的航空公司。其去年虧損達124億美元，為2009年以來首次虧損，表現遠不及前一年同期的淨利48億美元。去年全年營收為170億美元。

去年第四季虧損達7.55億美元，相當於每股虧損1.19美元。調整後每股虧損為2.53美元，略超出市場預期的虧損2.51美元。

該公司第四季提列10億美元的疫情相關費用，但由於燃油、維修與薪資成本減少，使經調整後總營業費用減少46億美元，相當於減少47%。

(時報資訊)