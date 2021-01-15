新任署長由鍾景琨（右）接任。（移民署提供，文：陳鴻偉）

邱豐光在同仁的歡送下榮退。（移民署提供，文：陳鴻偉）

移民署同仁製作海報、標語感謝邱豐光。（移民署提供，文：陳鴻偉）

移民署署長邱豐光屆齡退休，15日上午在移民署本部進行交接典禮，由副署長鐘景琨接任，內政部長徐國勇到場主持監交，徐國勇對邱豐光表達肯定和謝意，並表示新任署長資歷完整，移民署成立至今都一直在各內外勤服務，期許鐘接下邱的棒子開創新局。

邱豐光出身警界，歷任過刑事局副局長、基隆警局長、警政署副署長，是警界知名的刑事專才，破獲過無數重大案件，2018年因移民署當時署長楊家駿疑似公車私用，遭內政部火速拔官，邱豐光臨危受命接任署長，負責148名「觀宏專案」來台大舉逃脫的外籍人士查緝，在1個月內陸續逮捕近百人，展現他的專業領導，邱在移民署任職期間，各項業務穩定發揮，查緝也多有展獲，深獲許多同仁愛戴，今日退休時，許多移民官到場觀禮，並製作海報及標語歡送他。

移民署指出，新任署長鐘景琨，中央警官學校行政警察學系47期畢業、中央警官學校警政研究所16期警察行政組法學碩士、1982年特種考試警察人員考試乙等考試優等，歷任移民署國境事務大隊大隊長、中區事務大隊大隊長、副署長等職務，鐘景琨自2007年移民署成立後，即從事入出國管理業務，歷練完整、經驗豐富，對相關法令也非常熟稔。

鐘景琨表示，接任署長一職，擔負的責任更加重大，未來將持續落實防疫工作、強化邊境管制、加強外來人口安全管理，並提升資訊系統效能等相關機制，以最嚴謹的態度落實人流管理及確保國家安全。另將致力於人才培育，提升各項服務品質，營造友善環境，適時檢視各項政策成效與執行方案，以期精益求精，開創新局。

(中時 )