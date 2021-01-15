賈西亞、林孟學兩名富邦勇士球員率先感受勇士星航號JX8888班機內部。(富邦勇士提供)

豪取開季5連勝，且至今保持聯盟唯一不敗的台北富邦勇士本周末將回到溫暖的台北和平館主場，於16、17日分別交手福爾摩沙台新夢想家及新竹街口攻城獅。富邦勇士與「星宇航空STARLUX AIRLINES」首次跨界合作「勇士所向，星宇啟航」主題周也引起熱烈迴響。

跨界最強合作不僅於此，勇士將於2月8日再次攜手星宇航空推出「勇士星航號」的超狂飛行體驗，讓百位球迷們能與勇士們一同乘坐JX8888航班類出國飛行。此次合作更是台灣首支包機類出國體驗的職業球隊。勇士升空，打造啟程的出遊氛圍，準備一同邁向勝利宇宙！

適逢春節假期前夕，雖因全球疫情無法出國旅行，卻也帶動微旅行和類出國的飛行體驗，重溫旅遊的享受。富邦勇士將於2月8日下午3時30分搭乘勇士星航號JX8888班機從桃園國際機場起飛，預計傍晚6時50分返抵。

球迷能跟勇士們一起從高空中欣賞台灣的美景，白晝至黃昏夕陽及絢爛夜景，並在機上享用招牌機上餐「胡同醬燒豬五花丼」、獲得星宇官網免稅品預購及機上免稅品75折優惠，登機前還能大賞星宇勤務車。好康不只於此，「勇士星航號」限定活動還包含勇士球員候機室見面會、Fubon Angels合影互動、並擁有價值2500元的勇士旅行套組及專屬禮包，並可獲得「勇士星航號」搭乘證書，還有機上驚喜活動等你揭曉！

2月8日「勇士星航號」飛行體驗將由KLOOK獨家販售，於18日晚間6時開賣，經濟艙單人體驗價5980元，雙人同行套票則為16888元，凡購買雙人套票之乘客將於機上加碼抽出勇士球員實戰球衣及驚喜好禮。為了回饋支持勇士的鐵粉，凡購買2020-21季票的球迷可於本周末(1/16-17)的勇士主場季票專區Braves Premier Zone優先購票！

(中時 )