農曆新年即將到來，大家都希望在新的一年，能擁有好的運勢，讓日後的365天能過得更順遂，不過若是沒被福星眷顧也別氣餒，還是有幾招辦法能轉運，民俗專家柯柏成就表示，在過年前還有最後一次「天赦日」，可以在這一天甩掉晦氣，千萬不要錯過。

年前最後一次天赦日 本周六國曆的1/16, 也是農曆的臘月初四是本年度最後一次的天赦日, 想甩掉一年來的晦氣, 這一天不可錯過. 天赦日煮錢水的辦法: 找到各國錢幣共168個(人民幣. 美金. 日幣. 港幣.......)都可以,... 由柯柏成/命理發佈於 2021年1月12日 星期二

民俗專家柯柏成在臉書提到，國曆1月16日是農曆臘月初四，也是本年度「最後一次天赦日」，民眾若想去除一年的晦氣，最好靠這一天甩掉，第一種方法為「天赦日煮錢水」，首先找各國的錢幣共168個，不限哪一國的錢，主要是象徵賺取四方各國錢財。

準備好168枚錢幣後，在16號天赦日當天，無論哪一個時辰，將錢幣放入鍋中，並加水淹過錢幣即可，直到水煮沸後，再多滾3至5分鐘，並端鍋子繞著屋內走，讓水蒸氣瀰漫在室內，因為煮過錢幣的水蒸氣，可以重新調整屋內的氣場。

等到水冷卻後，將錢幣取出擦乾，再放置於聚寶盆財位，而冷卻的水別急著倒掉，拿杯子裝並蓋上蓋子，貼上寫有「對我生財」的紅紙，同樣放於家中財位，假若不清楚財位在哪，放於神桌上即可，也能取一枚錢幣放在皮夾裡當錢母，等到下一次天赦日再處理掉。

而上一次天赦日留下來的錢幣和水，之後該如何處理？柯柏成表示，他會將其捐到寺廟或慈善機構，因為有捨才有得，希望將錢財化作有生命力的泉水，不希望變成一灘死潭，或是將錢幣存進戶頭裡，而煮過錢幣的水，千萬不要倒入馬桶沖掉，可以用來澆花。

轉運方法不只一種，第二種為「天赦日橘皮換氣法」，16日可拿剛剝下的新鮮橘子皮，再用瓦斯爐或打火機烤都行，直到烤出白煙後，拿橘皮在家裡繞一繞，此方法不僅在家可行，在辦公室也有同樣效果，達到換旺氣的作用，假若家中有臥病在床的病人，也可將燒出煙的橘子皮，放於銅製容器後，在床底下繞幾圈去除病氣，如果以上方法都不方便的話，也可至寺廟或教堂拜拜祈禱。

(中時新聞網)