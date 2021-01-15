警界人稱「邱霸子」的移民署長邱豐光15日榮退，15日他在臉書官網感性貼文，表示自己從事公職42年，轉眼間來到退休時刻，除回顧自己在移民署的2年多，也對同仁的努力致意，最後他表示「做什麼，像什麼，這就是移民署。」其實也是他一生公職的寫照。

邱豐光貼文表示：

走過42個年頭，轉眼間，來到這個時刻；

今天，是豐光在任移民署署長的最後一天。

兩年前的彼時，我從警政場域來到移民署，

從徐部長手中接下印信，

承擔觀宏專案旅客脫逃的查緝作業。

猶記當時，我看到移民署專勤隊同仁使命必達的精神，

迅速地在2週內達到顯著的成果，更在案發後1個月內完成目標。

隨後擴大自行到案專案及新冠肺炎邊境管制等，移民署每位同仁無不在各自的崗位上，用最負責及認真的態度，完成每一項任務。

在這2年期間，除了查緝作業外，我也帶隊與同仁下鄉到各個縣市角落，進行移民署行動服務列車活動。從與新住民的互動，看到同仁深根地方，總是為新住民多想一點！

「做什麼，像什麼，這就是移民署！」兩年後的此時，我即將卸下移民署署長的角色，迎接未來不一樣的精彩！

珍重・再見

謝謝您一路的支持與陪伴！

(中時 )