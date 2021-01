雖然無法親自到訪台灣,但美國駐聯合國大使柯拉芙特14日上午特地與總統蔡英文總統舉行視訊會議,據總統府公布的資料,蔡英文還向柯拉芙特表達台灣能加入聯合國的意願,但「台灣民意基金會」董事長游盈隆聽完蔡英文的英文訪談,直言這明顯又是一個兩面手法,蔡英文做為一個民選總統,這樣的表現其實是失職的行為,應該被檢討而非讚揚。

游盈隆今(15日)在臉書發文表示,聽完蔡英文總統昨天和美國駐聯合國大使克拉芙特女士的英文視訊對話(由總統府提供),再比對總統府發言人張惇涵轉述蔡總統的談話:「我們將繼續推動加入聯合國及其所屬的會議和活動」,兩者差異甚大,對外說「參與聯合國」,對內說「加入聯合國」,「參與」和「加入」用詞明顯不同,意思相差十萬八千里。這明顯又是一個兩面手法,對內宣傳與對外宣傳大不同。這究竟是蓄意的?或非蓄意的?

游盈隆指出,根據總統府提供的視訊內容,蔡總統的英文表述如下:「well keep pushing our participation in United Nations and UN affiliated meetings and events.」應翻譯成「我們將持續推動參與聯合國以及和聯合國有關的會議與活動」。很明顯地,英文「Participation」一詞,中文通常譯成「參與」,和「加入」(join 或 join in)語意不同。

總體而言,游盈隆認為,蔡英文錯失一次在國際重要場合表達絕大多數台灣人希望「加入或重返聯合國」的願望,做為一個民選總統,蔡英文昨天這樣的表現其實是失職的行為,應該被檢討而非讚揚。

底下網友也表示,「她本就是這種思維的人,凡事以別惹中國不高興為至高宗旨。從辜汪會談陸委會主委到當總統,一路走來始終如一,對中國她有情結」、「蔡政府惡習難改!就喜愛搞唬弄耍兩面手法!悲哀」、「畢竟她拿手的是大內宣啊」、「檢視她以往在關鍵時刻是不及格的,我早就對她高度存疑」。

(中時新聞網)