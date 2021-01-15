北部某醫院傳出醫師被傳染新冠肺炎，進而傳染給同院工作的護理師女友，引起社會關注，也發生許多指責、對醫護人員獵巫的行為，同樣情境也發生在去年底紐籍機師染疫，導致機師、空服員受到異樣眼光。機師職業工會今發聲明力挺染疫醫護，呼籲社會尊重專業、不要獵巫，一起對抗疫情。

日前傳出北部某醫院醫護人員染疫後，社會上有人為醫護人員抱屈，也有少數人發表獵巫言論。機師工會指出，在尚未爆發醫師染疫前，民眾很難、也缺乏機會理解，醫療院所內第一線醫護人員的工作風險有多大。

同樣的，在沒有傳出紐西蘭藉機師染疫的案例前，社會也沒有機會理解到，為維繫國家與社會對重要貨物物資以及人員的國際運輸需求，航空公司飛航機組員們，必須有多頻繁地冒著染疫風險，穿梭往來於世界疫情最嚴重的國家之間。也正因處於如此高風險卻又不得不執勤的狀態，絕大多數機組人員，在執勤中每一個防疫環節才更加小心謹慎。

疫情期間，第一線人員所面對的風險型態難以完全比擬，然而為維繫國家與社會國際運輸必要服務與需求，而需頻繁出入往返疫情重災區歐美等國的飛航機組人員，機師工會表示，完全理解、支持並肯定醫師職業工會各項呼籲。

機師工會指出，對於此次醫護人員在面對到指責、甚至遭獵巫時的那種無力、苦楚乃至於沮喪心情，格外感同身受。工會呼籲，無論如何，請社會務必試著理解並體諒第一線醫療從業人員，在疫情下每天所面對到的風險與辛苦，給予基層醫護人員最直接的支持與鼓勵。

(中時 )