金門縣新冠肺炎疫情現況周報表。（金門縣衛生局提供）

屏東1名居家檢疫男子在去年12月31日違規到金門，隔天返台在屏東居檢14日至今天結束，檢疫期間沒有任何不適症狀，繼續自主健康管理中。縣衛生局籲請鄉親無需恐慌，也強調目前金門境內維持「零」確診，民眾仍應做好防疫措施。

縣衛生局說明，這名從大陸返台的屏東縣籍男子，在去年12月31日入境後即失聯，直接由松山機場違規搭機到金門找朋友吃飯，但經查未參加跨年等大型晚會活動。因個案居家檢疫地點為屏東縣，屏東縣政府找不到該男子而啟動警政協尋，金門警方查出他於當天傍晚違規搭機到金門，並於隔天出境回台灣。該名男子持有登機前3日內核酸檢測陰性報告，迄今沒有任何不適症狀，請金門鄉親無需恐慌，屏東縣政府也依法開罰70萬元罰鍰。

該局並指出，新冠肺炎國際疫情仍然嚴峻，國內迄今年1月14日累計確診842例，其中境外移入745例，在去年11月尤以印尼籍移工為多。中央流行疫情指揮中心於去年11月27日啟動「印尼專案」採檢，其中1名確診移工因雇主為金門籍，因此在疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎統計圖表中納入金門縣。該名境外移入確診移工來台後即留在台灣進行集中檢疫，在確診後由北部某醫院收治，迄今並未到金門，因此金門境內仍維持「零」確診。

(中時 )