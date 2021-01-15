美國駐聯合國大使克拉芙特原訂訪台並在外交學院發表公開演說，因為國務院臨時取消所有官員外訪行程因而喊卡。美國駐聯合國使節團公布克拉芙特在聯合國大會現場錄製原本要對台灣參與模擬聯合國會議學生的演說，她鼓勵學生：「在這樣艱困的時刻也要堅守民主，因為有天你們將會站在這裡。」

克拉芙特表示，美國相信台灣是世界良善的力量，事實也是如此。像你們一樣專業被認可的年輕人，沒有人可以否定你們的專長，你們都值得追求在國際組織工作的機會，包含世界衛生組織。

克拉夫特說，大家正面臨巨大挑戰的最後關頭，雖然尚未結束，但是應該堅持真正有用的事，不要誤以為現在的情況會永久持續，對現在最重要是勇氣與思慮，「在這樣艱困的時刻也要堅守民主，因為有天你們將會站在這裡。」

外交部表示，克拉夫特原訂在訪台期間會晤台灣參與「模擬聯合國」社團學生代表，雖然克拉夫特此次未能成行，不過她非常重視與青年學生的約定，因此特別帶著台灣黑熊布偶，到聯合國大會議事廳會場錄製影片，隔空鼓勵台灣學生繼續參與相關活動，持續在國際場域發揮所長，以最直接強勁的方式表達支持台灣年輕世代共同參與聯合國事務。

(中時 )