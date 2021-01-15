陳姓老婦人屍體在魚塭內尋獲。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安南區陳姓老婦人因有失智症，11日下午2時正值寒流過境，自行步行離家失蹤，家屬心急報案並將照片發上網路協尋，網友高調在各網站轉發，警方15日在離家3公里外的魚塭內發現屍體，確認身分後交給家屬領回。

79歲陳姓婦人罹患失智症，平時與家人同住，由兒女照顧，11日下午寒流過境，安南區低溫籠罩，陳婦卻趁家人不注意逕自步行外出，就此杳無音訊。

陳婦在天寒地凍的氣候走失，家人十分擔心，立刻報案，警方調閱監視器尋找，發現她從城北路住處外出後，行經安明路、台江大道等路段，最後身影出現在台江大道與北汕尾路口，走向學東里魚塭區域後消失。

警方派員到現場搜尋未果，家屬心急下，在網路上四處發文請網友協尋，網友高調轉發並紛紛留言盼家屬找到老婦人回家，經過4天傳來不幸消息，突有民眾報案安興街魚塭疑有人溺斃，警方通知消防救難人員將遺體搜救上岸，確認身分是失蹤的陳婦，遺憾請家屬到場。

警方表示，失智症患者走失或發生意外機會較高，建議家屬可讓家屬配戴主動回傳位置的GPS定位器，另外可向各區公所或社會局申請愛心手鍊，或至警察機關接受指紋捺印建檔，有助失智症患者返家。

(中時 )