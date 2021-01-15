由於對巴西新變種病毒的擔憂，英國交通部長Shapps周四宣布，禁止從南美國家和葡萄牙到訪的旅客入境英國。首相強生(Johnson)也對巴西病毒表達關切。

巴西變種與先前英國和南非發現的變種病毒皆有一特徵，即高度的傳染力，但是不會造成更嚴重的疾病。

由於巴西新變種的一些證據，交通部長指出，已禁止從阿根廷、巴西、玻利維亞、哥倫比亞、智利、巴拿馬等多個國家旅客的入境，15日起生效。

由於與巴西的緊密聯繫，葡萄牙也在禁止名單上。

Shapps表示，這些禁令不適用於英國和愛爾蘭公民，但是會要求10天的隔離。

在上周日日本也表示，從四名來自巴西亞馬遜地區的旅客發現這些病毒。

英國首席科學顧問Vallance指出，此看起來與南非病毒類似，需要更多的時間來確定疫苗對該病毒的有效性。

英國在周四新增1248名死亡人數，雖低於1500名的紀錄，然仍在高位。

德國的死亡人數亦持續攀升。總理梅克爾(Merkel)周四在與官員的會議中表示，希望以「非常快速的行動」來遏制病毒和死亡人數。德國目前的單日死亡率為每百萬人有15名死亡，相較於美國為13名，德國是在去年12月中旬在該數據超越美國。

梅克爾希望在1月25日與地方首長的檢討會議，可能再收緊社交管制。

德國畫報指出，梅克爾希望關閉公共交通運輸服務，但是在上一次會議，與會者反對；因此梅克爾在上次會議才表示，必須緩解公共運輸的壓力，要有更多居家辦公和減少社交接觸。

德國Thuringen邦最近已經將四月的地方選舉推延到九月。

德國RKI中心周四新報2.51萬名確診者，以及1244名死亡人數。RKI主任表示，限制措施的執行沒有像第一波那般的徹底一致，必需要有更多人居家辦公。

(時報資訊)