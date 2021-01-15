1月15日是已故前總統李登輝冥誕，台灣智庫15日舉行研討會。交通部長林佳龍致詞時表示，台灣人須接起李登輝的擔子，為下一代撐開道路，朝民主深化前進。（鄧博仁攝）

1月15日是已故前總統李登輝冥誕，台灣智庫15日舉行研討會。李登輝女兒李安妮致詞提到，父親並未留下遺言，若有的話，她認為應該是，「台灣民主要更深化，台灣人民要更團結。」她也笑說，身為女兒，其實對父親有很多抱怨，「他沒把我當兒子看待、期待」。（鄧博仁攝）

(中時 )