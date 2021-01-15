李登輝99歲冥誕 李安妮回顧：有抱怨也有感念 23:132021/01/15 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 1月15日是已故前總統李登輝冥誕，台灣智庫15日舉行研討會。李登輝女兒李安妮致詞提到，父親並未留下遺言，若有的話，她認為應該是，「台灣民主要更深化，台灣人民要更團結。」她也笑說，身為女兒，其實對父親有很多抱怨，「他沒把我當兒子看待、期待」。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1月15日是已故前總統李登輝冥誕，台灣智庫15日舉行研討會。交通部長林佳龍致詞時表示，台灣人須接起李登輝的擔子，為下一代撐開道路，朝民主深化前進。（鄧博仁攝） 1月15日是已故前總統李登輝冥誕，台灣智庫15日舉行研討會。李登輝女兒李安妮致詞提到，父親並未留下遺言，若有的話，她認為應該是，「台灣民主要更深化，台灣人民要更團結。」她也笑說，身為女兒，其實對父親有很多抱怨，「他沒把我當兒子看待、期待」。（鄧博仁攝） 52歲美魔女牙醫戰服太小 包不住南半球太辣 樂華夜市億元父藏12歲腦麻兒 社會局：已破門安置與家長合作 (中時 ) #李登輝 #冥誕 #父親 #抱怨 #99歲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金門縣府人事異動定案 7新官16日走馬上任 18:402021/01/14 寶島 樂華夜市大地主怕腦麻兒被霸淩 12歲未上過學瘦到僅20公斤 08:582021/01/15 社會 華為小公主剛出道就被爆是美國籍 她脫口說出真相 12:372021/01/15 娛樂 央北重劃區內燃放百發煙火 男子遭逮辯稱：好玩 13:022021/01/14 社會 雲林甜蜜蜜流動藝術饗宴 詮釋巨星鄧麗君的故事 19:242021/01/14 生活 水源里長補選 民進黨助陣25歲新人曾翰揚 14:042021/01/14 政治 高雄民宅惡火 勇母抱1歲女跳樓逃生捨命 一家3死嬰獨活 06:512021/01/15 社會 美艷人妻生三胎身材依舊火辣 穿性感睡衣洩G級雙峰 15:272021/01/14 娛樂 孫瑩瑩2年前傳婚變遭嗆阿姨 囂張小三曾爆阮經天性癖 12:392021/01/15 娛樂 新北父窩藏腦麻兒12年不就醫就學 警破門爬入 髒亂畫面曝光 11:452021/01/15 社會 美女主持少穿一件衣服大出包 65歲影帝反應太真實 00:322021/01/15 娛樂 政治熱門新聞 陳時中、楊志良最新網路民調曝光 這一人變化巨大 - 政治 陳時中拒公布北部醫院後 網看完民調狠嗆2字 - 政治 自爆為何會輸陳柏惟 顏寬恒下戰帖要再拚2024立委選舉 - 政治 【有辱官箴】嗆Y女把自己變聖人 丁允恭妻不忍了：對彼此始終坦承 - 政治 影／綠營民眾當街嗆聲萊牛 羅智強正面迎戰：敬佩這位朋友 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。