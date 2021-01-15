超商咖啡是愛喝咖啡的台灣人主要選項之一，市場規模估計逾200億元，《DailyView網路溫度計》分析比較2大超商7-ELEVEN、全家數位轉型歷程與App(應用程式)，同時聚焦咖啡相關服務，除發現拿鐵最暢銷，上班、午休時段是銷售高峰，還發現茶葉蛋才是多數人咖啡搭配食物首選，會同時購買比例超20%，相較其他食物比例均未逾10%，可說壓倒性優勢。

據估計，台灣咖啡市場規模上看800億，2大超商就占約1/4。去年超商業者利用數位優勢推出促銷優惠、累點轉贈、跨店寄杯3大策略拚擴大市占率。依電子發票數據，超商咖啡消費主力族群是18至39歲，占比約7成，每天消費巔峰是上午8:00至9:59，這2小時也是僅有2個占百分比達雙位數時段。

儘管數據顯示，去年1至11月只有約5.9%消費者使用過跨店取服務，不過以網路相關評論來看，正面評價有7成以上都提到咖啡可以寄杯跨店取很方便，全家、7-ELEVEN的App用戶提及此點的正面評價者分別達79%、75%，其餘不論是優惠多元、付款方式多元都未超過15%，或只有個位數占比。

最受歡迎咖啡種類前4名則分別是熱拿鐵、冰拿鐵、熱美式、冰美式，較令人意外的是搭配食物，儘管超商多半會推優惠組合，不過在同時會購買的食物品項中，茶葉蛋人氣最高，全家咖啡消費者有逾26%會買，7-ELEVEN也近24%，排名第2的飯糰百分比只有個位數，再來才是一般認為比較適合搭配咖啡的麵包、三明治等。《DailyView網路溫度計》總結，早餐吃咖啡＋茶葉蛋是網路上盛行的養生及減脂方法。

報告還提到超商向電子商務、數位零售轉型，並提及全家由於門市和7-ELEVEN有2000家以上落差，因此更早加強數位布局來彌補門市數量劣勢，App會員人數較7-ELEVEN更快突破千萬，至去年11月全家仍以1300萬人領先7-ELEVEN的1200萬人，股價也因此在去年8月21日首度超越7-ELEVEN。

(中時新聞網)