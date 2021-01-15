武妻與女兒自拍，紀錄日常生活。（圖／翻攝當事人臉書）。

高雄市鳳山區15日清晨發生嚴重火警，釀成一家4口3死、1歲女嬰仍與死神博鬥悲劇。意外發生時，抱著1歲女嬰墜地的武姓女子丈夫、也是陳姓屋主，當時人外出不在家，經由朋友通知才知道家裡發生火警，緊急返家已挽不回程姓母親（70歲），武姓妻子（33歲）及10歲女兒的生命，過去一家人的甜蜜生活合照已成回憶，讓人看了鼻酸。

鳳山凌晨惡火，母抱女跳樓逃生，2大2小無生命跡象。(劉宥庭／高雄傳真)

鳳山凌晨惡火，母抱女跳樓逃生，2大2小無生命跡象。(劉宥庭／高雄傳真)

鳳山凌晨惡火，母抱女跳樓逃生，2大2小無生命跡象。(劉宥庭／高雄傳真)

鳳山凌晨3死1傷惡火，目擊者還原勇媽抱一歲女攀外牆墜落：(劉宥庭／高雄傳真)

據了解，這個家庭中的10歲女兒，是陳男與前妻所生，2人離異後再娶武女為妻，並生下1歲女嬰，陳男昨晚外出時，聽到朋友轉述才急急忙忙跑回家，但一切都已來不及。

陳姓屋主表示，當時因事外出，母親、妻子及10歲、1歲女兒都在家，他是透過朋友轉述才知道家裡發生火災，返家後得知3人命喪火窟、1歲女兒仍在搶救，不發一語，神情相當哀傷。

陳男再娶武女後，一家5口幸福美滿，陳男與武妻不時會在臉書PO照片，紀錄一家人的日常生活，如今一場突如其來的惡火，讓原本的幸福家庭破滅，昔日的甜蜜合照成回憶，令人鼻酸。

警消初步調查，該住宅1樓為禮品店店面，起火點為2樓房間，屋內的客廳、廚房皆為木造裝潢，也有易燃物品，3樓則分別為儲藏室、房間、浴室。事發當時，33歲武女急於逃命，抱著1歲女嬰，不慎踩空梯子，2人重墜地面，現場民眾目擊全嚇壞。

警消另於3樓外的走道發現程母、2樓浴室發現10歲女童，事後，4人送醫搶救，其中1歲女嬰目前重度昏迷、病況不樂觀，仍在搶救中，另3人因傷重宣告不治。

(中時新聞網)