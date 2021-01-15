台鐵局15日表示，2019年是台鐵局正式邁入軌道經濟4.0的元年，因應台灣鐵路永續營運的目標，多元化推展鐵道資產活化及附屬事業開發是未來的新出路，台鐵局將善用車站人流優勢來發展站區經濟，全力衝刺「軌道經濟」的效益，光是2019年南港車站大樓BOT案，就可創造2.45億元的政府財政稅收！

台鐵局說，正全方位擘劃「環島鐵路．珍珠串鍊願景」作為台鐵附屬事業發展的大輪廓，要讓1,065公里的環島鐵路如同一條項鍊，串起241個車站珍珠，讓車站的發展核心向外擴散，結合地方市政的需求與展望，共同活化鐵道資產，為台鐵注入資金活水。

台鐵局指出，在珍珠串鍊願景下，未來的台中大車站就如同小型城市，百餘公尺內的車站建築和土地，由過往水平利用轉為高效能的立體開發，匯聚交通、商業和旅遊的多元複合活動，打造車站成為一座機能豐富的城市，讓車站城市成為便利民眾的生活中心。

台鐵局提到，如今軌道經濟帶來的便利和效益，不再是六都亮眼獨秀，羅東站及台東站特色商場以年營收破億元為衝刺目標，屏東及潮州驛站商場的億元年營收要挑戰翻倍，而經濟外擴效益單是2019年南港車站大樓BOT案就創造2.45億元的政府財政稅收，地方政府更是軌道經濟的大贏家。

(工商 )