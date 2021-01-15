菲律賓航空（Philippines Airlines）23歲正妹空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年夜疑似遭11名男子輪流性侵後喪命，引起公憤。不過據《太陽報》報導，菲國官方驗屍報告指出達賽拉死因並非遭到性侵，而是「動脈瘤破裂」，但她的母親對於官方說法完全無法接受。

個人Instagram帳號擁有8萬人追蹤的達賽拉去年12月31日與多名同事一起在大馬尼拉馬卡蒂市（Makati）的四星級城市花園酒店開趴歡慶新年，但隔日陳屍飯店房間浴缸。

I just saw 3 videos of Christine Dacera on my fyp as soon I just opened my tiktok. I really hope you get the justice you deserve.#JusticeForChristineDacera #StopVictimBlaming pic.twitter.com/wmzDSXh9Yx — thaniaa♡ 🐰 안녕하세요 (@90saeriss) January 5, 2021

檢調人員指出，達賽拉的大腿及膝蓋有多處瘀青及割痕傷口，馬卡蒂市警察局長迪波西塔（Harold Depositar）也指出，她的私密處有撕裂傷及殘存精液，警方認為達賽拉可能遭到性侵或者輪姦，並已逮捕11名一同參加派對的嫌犯。

不過，達賽拉的驗屍報告指出，她是因動脈瘤破裂而死，並非性侵。對此，她的母親對此大罵，堅信她的女兒是遭到性侵，「對我而言，我的女兒已遭到輪暴了」，「如果你是她的媽媽，見到了達賽拉遺體後，你一定會感受到她身上的痛苦；但我的女兒死了，她再也不能說話了」。

馬卡蒂市檢察官表示，至今所蒐集的證據，不足認定達賽拉是遭性侵或輪暴。不過達賽拉家人認為菲律賓國家警察醫學檢驗官驗屍拙劣，並要求官方立即將此官員解職。另外，菲國司法部長格瓦拉（Menardo Guevarra）12日表示，已收到菲律賓國家調查局的通知，其中指出已成功從達賽拉身上採得了尿液樣本，這對法醫團隊將會提供很多重要資訊，而實驗室檢驗報告會在數日後出爐。

(中時新聞網)