漢神兩館去年營業額突破239億元大關。圖為本館排隊人潮。（漢神提供／柯宗緯高雄傳真）

2020年新冠疫情肆虐下，百貨零售業上半年面臨了巨大的挑戰；但下半年消費力道轉強，南台灣百貨龍頭漢神百貨及漢神巨蛋，2020年兩館全年度營業額，合計達到239億元，較去年的226億成長了6％，逆勢中仍見成長，坐穩百貨南霸天位置。

漢神指出，百貨業受到疫情相當大的影響，但由於國內防疫得當，所以因疫情無法出國的客人，產生了強大的內需消費動能。同時，漢神百貨得力於2019年精品樓層改裝的成功，進而提升2020年營業額達到99億，其中國際精品全年成長了25％，業績量大爆發。

漢神巨蛋全年精品業績也不遑多讓，大幅成長了22％、化妝品成長6％，業績表現依舊亮眼。另外，今年因疫情大家都將重心移回家庭，宅經濟所帶動的消費熱潮，讓兩館在家庭用品類、文教娛樂用品的買氣上，也有不凡的表現。

漢神百貨暨漢神巨蛋總經理南野雄介表示，期盼國內能一直保持著安全無虞的環境，並在平安穩定中繼續成長。而漢神展望新年度，最令人矚目的，就是漢神巨蛋預計將從2021年第四季開始，進行自2008年開幕以來，首度包括一樓、二樓等共五個樓層的大規模改裝計劃，完成後必將成為業績成長新動能。

南野雄介提到，在數位化整合及升級方面，新一代的APP將於2021年第三季上線，屆時將優化使用體驗，讓消費者能夠在行動裝置上，享受到包括紅利積點的靈活運用、更新更快的活動訊息、購物折扣優惠、停車即時折抵及尋車輔助等服務。未來，漢神百貨及漢神巨蛋的大規模軟硬體的優化升級，將為南台灣消費者提供新一代百貨零售業的購物體驗與嶄新風貌。

(中時 )