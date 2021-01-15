總統視導飛訓部 確實看到這兩個第一 。曾薏蘋攝

總統視導飛訓部 確實看到這兩個第一 。曾薏蘋攝

總統視導飛訓部 確實看到這兩個第一 。曾薏蘋攝

總統視導飛訓部 確實看到這兩個第一 。曾薏蘋攝

總統視導飛訓部 確實看到這兩個第一 。曾薏蘋攝

總統視導飛訓部 確實看到這兩個第一 。曾薏蘋攝

蔡英文總統今視導「航空特戰指揮部飛行訓練指揮部暨會餐」；總統致詞時表示，今天她要跟大家見面確實看到兩個第一，第一是飛行訓練第一、第二是：保修專業第一。

蔡英文總統今致贈加菜金，總統致詞時指出，過去四年多來我很長來看航特部的相關單位，無論是北部的特指部或南部的通訊中心，還是外島的兩棲營等特戰單位，真的都很辛苦。今天她來到飛訓部除了代表國人感謝各位，還因為年關將近，特別來向各位拜個早年。

總統說，飛訓部除了肩負培養陸海空三軍直升機飛行員及保修的責任，同樣要進行戰備訓練，可說任務繁重。

她說，去年漢光36號實兵演習中，阿帕契直升機施放熱焰彈的畫面讓她印象深刻，更讓國人肯定，為大家喝采。今天她要跟大家見面，確實看到兩個第一。

總統說，第一是飛行訓練第一。飛行教官不但培育出許多優秀的飛行員，更訓練出首位女性運輸直升機作戰機隊飛行員陳彥蓁，代表守護國家不分男女，訓練的專業也是同樣的道理。

總統接著說，第二是保修專業第一，航保教官每一位都具有國內外專業的合格的證照，其中鄧嘉炘士官長更是美國航校15R10及15R30保修專長檢驗班第一名，「代表我們的保修專業無庸置疑」。

她說，當然也有優秀的教官及不斷精進的國軍弟兄姊妹，都是守護國家的重要力量。她作為三軍統帥，要給各位最大的支持。

總統說，這四年來除了軍購及推動國防自主，讓各位有更佳精良的裝備使用，軍人的待遇、營舍整建上也積極推動中，飛訓部大樓也納入興安專案整建，改善大家的居住環境，有好的休息環境才能更有力氣面對挑戰。

總統強調，也希望裝備的改良跟軟硬體的建設，讓國軍感受到對軍人的支持，讓更多人願意加入從軍的行列。最後，她要再次代表感謝飛訓部所有學員為國家所做的貢獻。

(中時 )