孫芸芸姊姊、43歲名媛孫瑩瑩今(15日)投震撼彈，宣布和小她6歲的軍火商之子李仕凡（小Fer）近6年婚姻告吹，2019年兩人就爆婚姻出現裂痕，男方疑另有女友Joanna，還傳小三曾嗆正宮孫瑩瑩是「阿姨」。針對婚變主因，孫瑩瑩受訪，強調婚變就是因為感情淡掉，沒有第三者，至於外傳李仕凡早就不避嫌帶著Joanna四處聚會，孫瑩瑩僅說：「我不知道他們有沒有在一起。」

孫瑩瑩先前曾被日媒譽為「奇蹟的40歲美魔女」，6年前她在美國加州和李仕凡結婚，2019年週刊報導兩人早就過著無性婚姻3年，第三者Joanna爆料孫瑩瑩本來都用手機定位監控李仕凡，但李仕凡後來索性將被設定的手機放在家裡，帶另一支手機四處玩，Joanna更毒舌表示李仕凡已經3年完全不想碰那個「阿姨」。

對於婚變消息，孫瑩瑩當時澄清相信老公，認為對方不會傷害他，今年將迎接44歲生日的孫瑩瑩，卻在生日前夕發表單身宣言，會勇敢面對新的開始。據《鏡週刊》報導，孫瑩瑩受訪強調，和李仕凡選擇分開不是因為Joanna，是兩人感情因為時間慢慢淡掉，有各自的生活，兩人也沒鬧翻，「我和小Fer之間，沒有撕破臉」。

談到兩年前Joanna的爆料，孫瑩瑩說和李仕凡沒有因為這件事起過爭執，是和平結束婚姻，又問她家人對離婚反應？孫瑩瑩說媽媽何念慈與妹妹孫芸芸都態度淡定，希望她開心就好，孫瑩瑩與第一任丈夫張漢揚所生16歲兒子也支持她，至於是否還相信愛情或考慮再次踏入婚姻？孫瑩瑩低調說：「隨緣吧！」

(中時新聞網)