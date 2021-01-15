台北時間今日凌晨印尼蘇拉威西島（Sulawesi Island）發生6.2級強震造成不幸災情，總統府發言人張惇涵表示，總統獲知訊息後，指示外交部向印尼表達我國政府與人民的誠摯慰問與關懷，並對不幸遇難的民眾及家屬表達哀悼慰問之意；同時表示，若印尼政府有需要協助之處，我國願意提供相關協助。
張惇涵表示，總統並請外交部持續密切關注震災後續狀況，掌握我國僑民的安全情形，並提供必要協助，務必確保我國民眾和台商的安全。
印尼蘇拉威西島（Sulawesi island）遭6.2強震侵襲，印尼當局說，在規模6.2的強震侵襲蘇拉威西島（Sulawesi island）後，至少導致7人死亡600多人受傷。
據路透15日報導，震央在馬杰內（Majene）東北部6公里，深度為10公里。國家災害應變總署的初步資訊顯示，馬杰內有4人死亡、637人受傷，而鄰近的馬武柔（Mamuju）另有3人喪生、24人受傷。在強震侵襲後，數千名驚慌失措的居民紛紛逃離家園，尋求安全地點避災。
此外，當局說，有一家醫院被夷為平地，以致十幾名病患和員工受困瓦礫堆中。
(中時 )
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