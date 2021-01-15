無黨籍花蓮縣議員田韻馨。（圖／取自田韻馨議員服務處臉書）

無黨籍花蓮縣議員田韻馨。（圖／取自田韻馨議員服務處臉書）

44歲無黨籍花蓮縣美女議員田韻馨，遭一名蔡姓男子指控隱瞞已婚身分大搞曖昧，期間向其借貸113萬並收受價值10萬元的1克拉鑽戒，從選舉保證金、跑行程費用、競選用品到生活費都向蔡先生借取。蔡為田揹負上百萬債務，最後不僅借款一毛都討不回，還慘遭田惡言相向。

根據《ETtoday新聞雲》今日報導，蔡先生表示，自己在田韻馨尚未選上議員時就與之相識，光是有紀錄的部分，就已借貸田高達113萬8千元，內容包括選舉保證金、跑行程費用、競選用品到日常生活費，內容五花八門、無所不包，田聲稱自己還沒選上議員沒有正常收入，蔡也不忍拒絕，只要田開口就大方借錢。

蔡先生表示，隨著田韻馨言語的前後不一，自己愈發感覺受到隱瞞與欺騙，便向田要求還錢與解除關係，但田卻反嗆「沒有人欠錢是一次還清的」，甚至反控蔡自己借錢給她是別有目的，讓蔡痛心又氣憤。

蔡先生強調，借錢還錢人之常情，如果田韻馨當初不要用隱瞞欺騙，大家還能圖個好聚好散，金錢也都好商量，但現在的狀況是田讓他感覺自己不斷被欺騙。至於交往程度，蔡先生坦承兩人私底下並沒有到很親密，牽手、擁抱是有，主要是田常在通訊軟體中說出一些「比較親密」的對話。對於自己為愛揹負百萬債務，蔡先生憤怒表示，自己借了那麼多錢卻一毛錢都沒拿到，田也沒什麼東西給他，「我是白痴嗎？」

(中時新聞網)