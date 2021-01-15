「最美麗主持人」白嘉莉40年創作不輟，開創獨特「白式風格」，獲台南市長黃偉哲邀約到台南開畫展，明天將在台南安平靈糧堂舉辦個展簽書會，此次，白嘉莉以她擅長花卉題材做為個展版畫媒材創作， 其中，蝴蝶蘭是台南市花，也是她最愛的入畫題材之一。

6、70年代聲名遠播的白嘉莉，曾獲選為遠東十大巨星，優雅知性端莊形象，讓她擁有「最美麗的節目主持人」美譽，但她不眷戀螢光幕前的五光十色，1977年正值事業巔峰之際，遠嫁印尼，從此淡出演藝圈，熱心公益，並投入藝術領域。

白嘉莉習畫曾獲張大千、吳冠中、丁紹光等著名大師指導，自學臨摹，畫作包括水墨、水彩、油畫、壓克力等，並多方涉獵不同媒材，融入各國地方色彩發揮個性化的藝術創作，尤其鍾愛自然花卉植物主題。

2018年夫婿黃雙安辭世，白嘉莉2020年初重返台灣，去年，白嘉莉初訪台南，擔任台南市美術館神祕嘉賓，受邀出席台南市美術館於2020年5月28日舉辦「盛放南國」等展覽聯合開展暨2020美術節慶祝活動，就對南部朋友熱情留下深刻印象。黃偉哲得知她愛畫畫，且近期在台灣北部、中部都曾公開發表藝術創作，盛情邀約白嘉莉到台南辦畫展。

白嘉莉畫展近日已在台南「安平靈糧堂」展出，展期至17日，她明天下午1時半將現身舉辦簽書座談會，與粉絲分享創作歷程。

(中時 )