台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐黎萬仁及警員周以鈞、蘇子翔、鄭依婷擔服巡邏勤務，接獲民眾報案在南屯運動中心側門有迷失老人需警協助，員警到台中達現場時，老翁呈現失溫狀態倒臥在路邊，身上沒有攜帶證件，經以M-Police人臉辨識系統查出67歲林姓老翁身分後，在救護人員評估及家屬同意下緊急護送至附近的醫院就醫。

這名林姓老翁原本住在南屯里南興巷附近，三個多月前舊宅出售後搬到女婿家中同住，當天傍晚他獨自出門散步想說到舊家附近看看，沒想到走到南屯運動中心附近，卻因體力不支不慎在人行道跌倒，加上最近寒流氣溫驟降，老翁身上只有穿一件薄外套，導致他的雙腳凍僵無法行走，雙手也有凍傷的跡象。

幸好熱心民眾路過發現報警，員警趕至現場及時查出他的身分並通知家屬，過程中他原本還堅持要自己走路回家休息，現場救護人員的評估及員警不斷勸說，終於同意坐上救護車先送往附近醫院觀察診治，事後家屬表示十分感謝員警積極協助。

南屯所所長江松泳表示，近日天氣驟變，早晚溫差極大，家中如有高齡長者需多注意低溫的健康危害，尤其是心血管疾病及年長者，一定要做好保暖措施，另外若患有記憶力退化或失智情形，家屬需多加陪伴照護給予關心，身上也可配戴愛心手環、項鍊等，以利緊急時能迅速聯繫家屬。

(中時 )