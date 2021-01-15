吃到飽餐廳拿什麼才會回本，許多人常有此疑問，其中一名專寫美食的內行人透露，餐廳中有3種食物看上去很不起眼，但成本其實較高，因此老闆最害怕顧客多拿！而這三樣必吃的食物就是海鮮、水果以及牛肉，其中新鮮的比冷凍的好，除營養價值高、口感較佳之外，味道也比較好。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》日前發文分享，吃到飽餐廳的食物中，有三種食物的成本較高、老闆最害怕你多拿！第一種是「新鮮海鮮」，因為海鮮比較貴，不少人都會趁機狂吃，但要記住海鮮也有分等級，新鮮海鮮比冷凍好，有些冷凍海鮮的品質差、口感也不好，若能挑選到新鮮食材，不但更營養、味道也很棒，保證可以回本。

再來就是各式各樣的「新鮮水果」，而且不要去拿那種常見、當季的水果，因為價格通常都比較便宜，可以多吃點少見又昂貴水果，像是櫻桃與榴槤等，因為平常若想購買這些水果都要花不少錢，不如藉此機會滿足口腹之慾。

第三種必吃則是「新鮮牛肉」，吃到飽餐廳中有各式各樣的肉品，像是雞肉、鴨肉和豬肉等，其中最值錢的就是牛肉，除了含有高蛋白質之外，成本也比較高，因此牛肉常被擺在不起眼的位置上，因為老闆希望顧客少吃些，因此夾肉的時候別忘記了。

(中時新聞網)