連日來3波寒流，造成台南市漁業受損，尤其文蛤池混養的虱目魚幾乎全軍覆沒，農委會主委陳吉仲15日至將軍區勘災，宣布本次災損查勘採科學專業認定標準，加速辦理救助作業，讓遭受寒害漁民務必在農曆年前可領到補償。

陳吉仲表示，依據行政院院長蘇貞昌從速、從寬、從簡勘災救助指示，針對本次文蛤池混養虱目魚災損查勘認定，只要公所查證養殖魚塭在空曠地形，且在12月30日至1月10日期間，連續48小時內，累計超過（含）10小時氣溫低於攝氏10度以下，等同研判為養殖死亡超過20％以上，達救助標準。

台南市農業局表示，農委會10日針對南市七股區、北門區、將軍區及安南區文蛤混養的虱目魚，公告為農業天然災害現金救助及低利貸款地區，符合救助資格的魚塭，可請領文蛤池混養虱目魚損失每公頃9000元救助金，市府加碼補助絲藻清理費每公頃3000元，請受災漁民1月20日前向魚塭所在地公所申請。

同時現在正是文蛤盛產期，漁業署也允諾補助經費，市府將辦理台南文蛤行銷推廣活動，推薦消費者購買鹹水生產優質文蛤。

(中時 )